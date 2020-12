Co-chomhairle mu àrd-sgoil Dhùn Èideann

Tha Comhairle Bhaile Dhùn Èideann ag iarraidh beachd phàrantan an-dràsta air làraich airson àrd-sgoil Ghàidhlig ùr.

'S e campus aig Liberton ann an ceann a deas a' bhaile a b' fhearr leis a' chomhairle ged a tha trì làraichean eile air an liosta ann an Craigmillar, Granton is Wester Hailes.

Le plana Liberton, dheadh dà sgoil, tè Bheurla is tè Ghàidhlig, a thogail air an aon làraich.

Seo Niall Bartlett.