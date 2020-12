BiFab

Tha na h-aonaidhean a' fàgail air Riaghaltas na h-Alba agus air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gun do thrèig iad luchd-obrach aig a' chompanaidh BiFab aig a bheil Gàrradh Àranais ann an Leòdhas agus dhà eile ann am Fìobha. Thàinig dearbhadh an-diugh gu bheil a' chompanaidh ann an rianachd. Thàinig an co-dhùnadh sin an dèidh do Rùnaire na h-Eaconomaidh, Fiona Hyslop, innse do Phàrlamaid na h-Alba an-dè nach urrainn dhan Riaghaltas an còrr taic, gu laghail, a thoirt dhan chompanaidh. Thuirt na h-aonaidhean nach eil na thachair ach a' dearbhadh gur e "ur-sgeul" a th' ann an leasachadh air cumhachd ath-nuadhachail ann an Alba, agus fad deich bliadhna, thuirt iad, de bhreugan agus fàiligidhean aig ìre phoilitigich.

Banachdach

Tha dùil ri tuilleadh fiosrachaidh an-diugh mun dòigh anns an tèid sgeama na banachdaich Covid an Alba air adhart. Bheir Rùnaire na Slàinte, Jeanne Freeman, aithris do Holyrood feasgar, goirid an dèidh Cheistean a' Phrìomh Mhinisteir. Tha dragh ann nach bi a' bhanachdach freagarrach airson a cleachdadh ann an dachannan cùraim leis gu bheil i a' tighinn ann am pasgan iomadh dòs, agus leis gum feumar a glèidheadh aig ìre fìor fhuar.

Aldi

Tha Aldi a-niste am measg nam bùthainnean mòra a bhios a' tilleadh an airgid a shàbhail iad fo sgeama faochidh chìsean an Riaghaltais. Bheir Aldi mu £100m air ais do Roinn an Ionmhais, an dèidh do Thesco, Sainsbury's agus Morrison's an dearbh rud a dhèanamh.

Hub Bhàgh a' Chaisteil

Dh'iarr an comhairliche Barrach, Dòmhnall Manford, air muinntir Bharraigh agus Bhatarsaigh brath a ghabhail air a' chothrom coimhead air planaichean airson Hub Bhàgh a' Chaisteil air-loidhne. Tha sgoil ùr, goireasan slàinte agus spòrs san amharc. Thuirt Dòmhnall Manford gur e leasachadh cho mòr 's a bh' ann am Barraigh riamh, agus gu bheil e cudromach gun toir daoine seachad am beachdan orra. Tha na planaichean ri fhaicinn air làrach-lìn Chomhairle Choimhearsnachd Bharraigh agus Bhatarsaigh.