Chaidh faisg air leth cheud millean not ainmeachadh 'son cidhe agus cala domhainn a' leasachadh ann an Steòrnabhagh le dùil gun tòisich an obair ro dheireadh an t-samhraidh an ath-bhliadhna.

Bheir am pròiseact còrr is dà cheud cosnadh dhan sgìre.

Tha dùil cuideachd gu fosgail e cothrom do ghàradh Aranais agus gnìomhachasan ùr co-cheangailte ri cumachd uaine.

Tha an aithris seo aig Ruaraidh Rothach…