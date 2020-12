Brexit

Thuirt Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, Dominic Raab, gu bheil na h-uimhir de ghluasad aig an Aonadh Eòrpach ri dhèanamh air na puingean as motha a tha a' cur maill air aonta malairt mus tig an ceann-là as ùire Là na Sàbaid. Tha na còmhraidhean a' dol air adhart sa Bhruiseal an-diugh ged nach tàinig dad às a' choinneimh eadar Boris Johnson agus Ceann-suidhe a' Choimisein Eòrpaich, Ursula von der Leyen, a-raoir. Bidh na riaghailtean malairt is tèarainteachd a th' ann an-dràsta a' sgur an ceann trì seachdainean, air an là mu dheireadh den bhliadhna.

Siubhal

Tha comataidh Covid-19 ann am Pàrlamaid na h-Alba a' gabhail fianais an-diugh bho cheannardan nan goireasean siubhail mun dòigh as fheàrr ullachadh airson àm na Nollaige. Tha dùil gum bi iad sin gu math nas trainge le faochadh bho na riaghailtean eadar an 23mh agus 27mh den mhìos. Agus dh'innis Stiùiriche Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn, Robbie Druimeanach, dhan chomataidh gu bheil cùisean a' coimhead nas fheàrr do ghnìomhachas turasachd nan eilean an ath-bhliadhna. Ach thuirt e gum bi sin an crochadh gu mòr fhathast air soirbheachas na banachdaich agus togail bhacaidhean siubhail.

Dachaidh-cùraim Loidse Canmore

Chaidh dearbhadh gun robh bàs leis a' choròna-bhìoras am measg dhaoine a bha a' fuireach aig Dachaigh-chùraim Loidse Canmore ann an Dùn Phàrlain. Thuirt NHS Fìobha gu bheil àireamh a' bhàis nas lugha na còig. Chaidh dearbhadh gu bheil an bhìoras air 35 den luchd-còmhnaidh agus 32 den luchd-obrach.

Ailig Salmond

Thug Aonghas Robasdan, a bha na cheannard air an SNP ann an Westminster, fianais dhan chomataidh aig Holyrood a tha a' rannsachadh mar a làimhsich Riaghaltas na h-Alba gearainean mun t-seann phrìomh mhinistear, Ailig Salmond. Thuirt Mgr Robasdan gun do chuir manaidsear aig Port-Adhair Dhùn Èideann fios air-san ann an 2009 an dèidh aithrisean mu dhol a-mach mì-choltach Mhgr Salmond ri luchd-obrach boireann aig a' phort-adhair. Thuirt Aonghas Robasdan gun deach Mgr Salmond às àicheadh sin nuair a chaidh bruidhinn ris mu dheidhinn agus nach deach gearan foirmeil a dhèanamh.

Covid anns na Stàitean

Bha còrr is 3,000 bàs le Covid ann an aon là anns na Stàitean Aonaichte, an clàradh as motha an àite sam bith bho thòisich am pandemic. Tha ospadail ann an cuid de stàitean an ìre mhath làn agus tha dragh ann gum fas cùisean nas miosa buileadh mura toir daoine feart air rabhadh gun a bhith a' siubhal neo a' cruinneachadh ann an àireamhan mòra.