An t-Eilean Sgitheanach na “fàsach fhliuch”

Thuirt ceann-cinnidh MhicLeòid ann an Dùn Bheagain san Eilean Sgitheanach nach toir e idir leisgeul - do chroitearan an àite - as-dèidh dha bhruidhinn air àrainneachd an Eilein mar 'fhàsach fliuch - mì-nàdarrach air a bheil coltas 'uachdar na gealaich' - leis gu bheil an obair a tha e a' dèanamh air talamh na h-oighreachd gu mòr gu buannachd na sgìre.

Seo agus cuid sa choimhearsnachd a' cumail a-mach gu bheil na briathran aige air dìmeas a dhèanamh air croitearan is tuathanaich a tha ag obair na talmhainn an sin.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid…