Beachdan ghràin-cinnidh Ùisdean Mac a’ Mhuilleir

Tha rannsachadh ùr air beachdan gràin-cinnidh air obair an sgrìobhadair agus ge-eòlaiche ainmeil, Ùisdean Mac a' Mhuilleir - a thoirt am follais.

Chaidh na beachdan a chur an cèill ann an òraid a thug e seachad ann an ochd ceud deug leth cheud sa còig, far an do chuir e air adhart gun robh cinnidhean geal Eòrpach fada air thoiseach air chàich.

Thuirt Urras Nàiseanta na h-Alba gu bheil na beachdan tàmailteach agus nam briseadh-dùil dhaibh.

Tha Ruairidh MacÌomhair ag aithris…