Fhuair buidheann coimhearsnachd ann an Goillspidh deagh naidheachd is iad air an taic-airgid a bha a dhìth orra fhaighinn airson talla sa bhaile a cheannach.

Thathar ag ullachadh a-nis airson na bhios a' dol ann - nuair a gheibh iad cead fosgladh.

Chaidh Màiri Riddoch a Ghoillspidh a' bhruidhinn ri feadhainn a bhios an sàs ann a bhith ga ruith.