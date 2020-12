Thuirt àrd-bharganachaidh an Aonaidh Eòrpaich airson Brexit, Michel Barnier, gum faodadh aonta-malairt a bhith ann a dh'aithghearr cho fad 's gum faigh iad fuasgladh do cheist nan còraichean iasgaich. Bha Mgr Barnier a' toirt fiosrachaidh an-diugh do bhallrachd an EU sa Bhruiseal. Dh'innis aon neach san EU gu bheil astar fhathast eadar an dà thaobh mun iasgach ach ma thèid aca air slighe air adhart aontachadh airson sin gur dòcha nach eil aonta-malairt nas fharsainge fad às. Dh'innis Boris Johnson dhan chaibineat aigesan an-dè gur e Brexit gun aonta fhathast as coltaiche.

Thèid tòiseachadh air banachdach a' Choròna-bhìorais a thoirt do luchd-còmhnaidh agus do luchd-obrach ann an dachannan-cùraim na h-Alba an-diugh. Bidh maill air an sin anns na Eileanan Siar gus an tèid fuasgladh fhaighinn dhan dùbhlan le stòradh fuar agus gluasad an droga aig Pfizer/BioNTech. Tha NHS na Gàidhealtachd ag ràdh cuideachd gu bheil e doirbh dhaibhsan a' bhanachdach a chur dhan a h-uile sgìre.

Bheir Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte tuilleadh airgid dha na ceudan, mòran dhiubh às a' Charibbean a dh'fhulaing le sgaineal Windrush, far an deach maoigheadh orra an cur a-mach à Breatainn. Innsidh Rùnaire na Dùthcha, Priti Patel, gum bi an t-suim airgid as lugha a' dol suas bho £250 gu £10,000 agus àrdachadh san t-suim as motha gu £100,000 ann an cuid de chùisean.

Thuirt an Riaghaltas ann an Westminster gu bheil iad a' dol air adhart le còmhradh ris a' chompanaidh Fhrangach, EDF, mu stèisean cumhachd niùclasach ùr a thogail aig Sizewell C ann an Suffolk. Thuirt an riaghaltas gu feum gabhail ri cumhachd niùclasach mar dhòigh air truailleadh càrbon a ghearradh gu neoni ro 2050.

Tha dithis de na ceannardan Taliban a' maoigheadh gun tòisich iad às ùr air ionnsaighean air na feachdan eadar-nàiseanta ann an Afghanistan ma tharraingeas Joe Biden air ais air a' phlana airson na feachdan Aimeireaganach a thoirt a-mach ron Chèitean an ath-bhliadhna. Bhruidhinn an ceann-suidhe taghta, ann an iomairt an taghaidh, air feachd bheag Aimeireaganach fhàgail ann an Afghanistan.

Tha ceannard MI6, Richard Moore, am measg na rinn luaidh air an ùghdar ainmeil John Le Carre a chaochail an-dè. Bha e 89. Thuirt Richard Moore gu bheil a sgrìobhadh ficsein, stèidhte air obair brathaidh, cho cumhachdadh agus gun tug e buaidh air dòighean obrach na seirbheise chun an latha an-diugh.