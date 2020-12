Catamaran an àite bàta-aiseig

Chuir eòlaiche siùbhail ìmpidh air Riaghaltas na h-Alba beachdachadh air a bhith a cur catamaranan an àite gach soitheach a th'aig Calmac.

Fhuair an riaghaltas agus buidhnean eile an càineadh an t-seachdain aa chaidh son an dàil is an cosgais a bharrachd a th'air tighinn air a dà aiseag ùr Abhainn Chluaidh.

Tha eòlaichean ag ràdh ge-ta gum biodh catamaranan na bu shaoire agus na b'èifichdiche. Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris: