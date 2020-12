An Nollaig

Tòisichidh còmhraidhean às ùr an-diugh eadar ceithir riaghaltasan na Rìoghachd Aonaichte mu am bu chòir riaghailtean Covid na Nollaige atharrachadh, agus dragh ann gun sgap am bhìoras le fuasgladh nan riaghailtean airson còig làithean. Thuirt Prìomh Mhininstear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gu bheil argamaid ann airson na riaghailtean a theannachadh, agus cha tuirt i nach gabhadh Alba slighe dhi fhèin.

Ìre 4

Thuirt Caidreachas Luchd-Reic na h-Alba gun do chuir riaghailtean Ìre 4 air feadh a' mhòr-chuid de mheadhan na h-Alba ri crìonadh 10% air na chaidh a reic air a' mhìos a chaidh seachad, an coimeas ris an t-Samhain an-uiridh. Bha àrdachadh ge-tà anns na chaidh a reic de bhiadh anns na bùthainnean, le casg air a bhith ag ithe ann an taighean-bìdhe.

Banachdach

Thuirt NHS nan Eilean Siar gun tòisich banachdach airson Chovid-19 ann an Uibhist an ceann là no dhà. Bha dragh ann le teagamh mu ghluasad agus stòradh an droga nach fhaigheadh muinntir nan Eilean a' bhanachdach aig Pfizer-BioNtech.

A' Ghearmailt

Bha còrr is 950 bàs leis a' bhìoras anns a' Ghearmailt anns na 24 uairean mu dheireadh. 'S e sin an àireamh as motha ann an aon là bho thòisich am pandemic, 's a' Ghearmailt a' tilleadh gun lockdown an-diugh airson ceithir seachdainnean.

A' Ghàidhlig

Chaidh aithisg mu chor na Gàidhlig gu Rùnaire an Fhoghlaim, John Swinney, ro choinneimh air a' chùis a-màireach. Tha an aithisg a' ceasnachadh, am measg rudan eile, carson is ann an Inbhir Nis seach anns na h-Eileanan a tha a' bhuidheann leasachaidh Bòrd na Gàidhlig stèidhichte, agus e cuideachd a' moladh urras Gàidhlig coimhearsnachd. Chaidh an aithisg ullachadh le Ball nan Eilean Siar ann am Pàrlamaid na h-Alba, Alasdair Allan, agus tha i a' togail air sreath de chòmhraidhean coimhearsnachd bho chionn ghoirid mu staid na Gàidhlig, agus co-dhùnaidhean an leabhar The Gaelic Crisis in the Vernacular Community, a thuirt gu bheil a' Ghàidhlig ann an cunnart mar chànan coimhearsnachd.