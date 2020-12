Covid

Dh'aidich Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba, John Swinney, gu bheil cùisean de Chovid-19 a' sìor èirigh, agus gu bheil dragh ann gum bi an àireamh nas motha buileach an dèidh saorsa bho na riaghailtean aig àm na Nollaige. Agus cha chanadh e nas motha nach bi lockdown eile ann an dèidh na Bliadhn' Ùire.

Sasainn

Thèid innse do bhailtean agus sgìrean Shasainn an-diugh an tèid an gluasad gu ìre eile ann am bacaidhean a' Choròna-bhìorais. Tha còrr is 34,000 de shluagh Shasainn an-dràsta anns an ìre riaghailtean as cruaidhe, Ìre 3.

Macron

Thàinig dearbhadh às an Fhraing gu bheil Covid-19 air a' Cheann-Suidhe, Emmanuel Macron. Thuirt Lùchairt Eliseé gun cum e air a' dèanamh a chuid obrach oifigeil, ged a bhios e a' fèin-aonranachadh airson seachd làithean.

Locarbaigh

Tha e coltach gu bheil na Stàitean Aonaichte a' togail chasaidean an aghaidh fear à Libia fo amharas gur e a rinn am boma ann an spreadhadh Locarbaigh. Chaill 270 duine am beatha nuair a spreadhadh itealan Pan Am os cionn Locarbaidh anns an Dùbhlachd ann an 1988. Tha aithrisean ann an Aimeireaga gu bheil an duine a tha fo amharas, Abu Agila Mohammad Masud, an grèim ann an Libia 's gun tèid a chur gu cùirt anns na Stàitean Aonaichte a dh'aithghearr.

A' Ghàidhlig

Tha Rùnaire an Fhoghlaim, John Swinney, a' coinneachadh ri Ball nan Eilean Siar ann am Pàrlamaid na h-Alba Alasdair Allan an-diugh 's iad a' deasbad aithisg air cor na Gàidhlig. Tha na aithisg sin ag ràdh, am measg rudan eile, gur ann anns na h-Eileanan, seach an Inbhir Nis, a bu chòir prìomh oifis Bhòrd na Gàidhlig a bhith. Thuirt Cathraiche a' Bhùird, Màiri NicAonghais, an-diugh nach dèanadh gluasad na h-oifis ach cosg airgid agus cosg ùine, agus gum bu chòir togail, thuirt i, air na rudan math a tha a' tachairt ann an leasachadh na Gàidhlig.

Drew Hendry

Tha casg rè ùine air fear de bhuill na Gàidhealtachd ann an Westminster, Drew Hendry, aig an SNP, an dèidh òrdachadh a-mach à Taigh nan Cumantan an-raoir. Bha Ball Inbhir Nis, Inbhir Narann, agus Srath Spè a' gearain mu Bhile In-mhargaidh na Rìoghachd Aonaichte, a tha a rèir an SNP a' dèanamh dìmeas air deamocrasaidh na h-Alba. Chaidh iarraidh na h-uimhir de thursan air Mgr Hendry sgur a dh'èigheachd ach dhiùlt e sin, agus chaidh a chur a-mach às an Taigh, an dèidh dha grèim a dhèanamh air a' bhata "am Mace" a tha a' sabhlachadh ùghdarras na Pàrlamaid.