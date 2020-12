Brexit

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air rabhadh a thoirt do ghnìomhachasan agus luchd-siubhail mu atharrachaidhean susbainteach a thig a-steach air oidhche na Bliadhna Ùire, nuair a dh'fhàgas Breatainn aonadh cusbainn agus margaidh shingilte an EU. Dh'aidich Ministear Oifis a' Chaibineit, Mìcheal Gove, gum bi na h-uimhir de bhriseadh ann, a thuilleadh air atharrachaidhean practaigeach agus ann am modhan obrach. Thug e rabhadh do luchd-siubhail gum feum co-dhiù sia mìosan a bhith air fhàgail air na ceadan-siubhail aca ma tha iad airson a dhol a-null thairis.

Agus chaidh iarraidh air gnothachasan ann an Alba dèanamh cinnteach gu bheil am fiosrachadh as ùire aca mu Bhrexit. Thuirt Rùnaire na h-Eaconomaidh, Fiona Hyslop, ged nach do bhòt Alba airson an EU fhàgail, gun dèan an Riaghaltas Albannach na 's urrainn dhaibh airson gnìomhachasan a chuideachadh. Mhol i an làrach-lìn Prepare for Brexit mar ghoireas a bheir comhairle fheumail do luchd-gnothaich mu na riaghailtean ùra a thig a-steach aig deireadh na bliadhna.

An Eaconomaidh

Thàinig ro-aithris bho bhuidhinn mheòrachaidh gum fulaing an Rìoghachd Aonaichte fàs eaconomach nas maille an ath-bhliadhna air sàilleabh nam bacaidhean Chovid as ùire. Tha an Resolution Foundation a' dèanamh dheth gun toir an eaconomaidh nas fhaide na bha dùil ann a bhith a' faighinn thairis air a' phlàigh, agus gu bheil a h-uile coltas ann gum bi aig an Riaghaltas ri barrachd cùl-taice a thoirt do ghnìomhachasan.

Sìona

Chaidh binn ceithir bliadhna sa phrìosan a chur air tè-naidheachd ann an Sìona a bha ag aithris air a' Choròna-bhìoras nuair a nochd an galar an toiseach ann am baile Wuhan. Chaidh Zhang Zhan a dhìteadh air casaidean gun do dh'adhbharaich i buaireadh le aithrisean a bha a' càineadh na dòigh anns an do dhèilig na h-ùghdarrasan ris a' ghalar anns a' chiad dol-a-mach.

An Eilbheis

Tha e air aithris gun do theich co-dhiù 200 luchd-turais à Breatainn à baile sgìthidh anns an Eilhbeis, às dèidh dha na h-ùghdarrasdan feuchainn ri an cur ann an cuarantain. Bha riaghaltas na dùthcha air deich là de dh'fhèin-aonaranachadh a ghairm airson luchd-sgìthidh Bhreatannaich ann am Verbier, às dèidh do srèana nas gabhaltaiche den Choròna-bhìoras nochdadh ann an Sasainn. Tha e air aithris gun do theich an luchd-turais tron oidhche 's iad a' dràibheadh gu Caolas Shasainn ann an càraichean a bha iad air faighinn air màl.

Prìsean Thaighean

Dhearbh rannsachadh ùr gur e Dùn Èideann an t-àite as daoire ann an Alba airson taigh a cheannach. Aig beagan is £250,000 tha prìsean anns a' bhaile timcheall air ochd tursan nas àirde na an tuarastal àbhaisteach. Chunnaic Inbhir Àir an t-àrdachadh as motha ann am prìsean thaighean am-bliadhna agus iad ag èirigh 15.5%. Bha an t-àrdachadh as motha airson cathair-bhaile Albannaich ri fhaicinn ann an Inbhir Nis, le prìsean thaighean ag èirigh beagan is 8% bho thoiseach na bliadhna.

An Èipheit

Agus chaidh cuilean leòmhainn a bh' air faighinn ma sgaoil ann am baile turasachd anns an Èipheit a ghlacadh le freiceadan tèarainteachd. Tha na h-ùghdarrasan ann an El Gouna a' smaointinn gun do theich a' bhana-leòmhann, Nala, bho dhachaigh-phrìobhaidich far an robh cuideigin ga cumail mar pheata.