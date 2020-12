Thuirt riaghaltas na Frainge gun dèan iad co-dhùnadh an-diugh air fosgladh ceanglaichean còmhdhail agus bathair ri Breatainn a-rithist. Tha e coltach gur e deuchainnean airson coròna-bhìorais do dhràibhearan làraidh mas faigh iad a-staigh dhan Fhraing a tha aig meadhan nan còmhraidhean eadar an dà dhùthaich. Tha tomhas ann a-niste gu bheil mu mhìle gu leth làraidh glacte air an t-slighe gu Dover agus gu bheil mòran dhràibhearan a' gearan nach d'fhuair iad ach glè bheag ri ithe san dà latha mu dheireadh. Agus tha dragh ann cuideachd mu shlàinte agus glainnead aig na taighean-beaga agus goireasan nighe aig an raon-laighe dhan deach mòran de na làraidhean agus dràibhearan a ghluasad.

Bidh ath-sgrùdadh na seachdain seo aig Nicola Sturgeon feasgar air riaghailtean a' choròna-bhìorais ann an Alba. Chaidh am plana airson tìr-mòr na h-Alba gu lèir a chur gu Ìre a Ceithir, an ìre as àirde, fhoillseachadh air an deireadh-sheachdain ach tha Caidreachas nan Aonaidhean Ciùird, an STUC, ag ràdh nach eil iad sin a' do fada gu leòr. Tha an Caidreachas ag iarraidh air Nicola Sturgeon a h-uile àite-obrach air nach eil fìor fheum a dhùnadh an dèidh Là na Nollaige airson dìon a chur air luchd-obrach bhon strèan ùr den bhìoras.

Tha figearan Oifis nan Staitistig Nàiseanta a' cur na suim a tha air iasad aig Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte aig £31.6 billean. Sin an an t-suim as motha riamh airson mìos na Samhna bho thòisich clàradh. Tha sin a' toirt fiachan poblach Bhreatainn dhan ìre as motha riamh, £2.3 trillean, agus an riaghaltas a' cosg airgid a' strì ris a' choròna-bhìoras.

Tha seachd diofar chompanaidhean air leigeil fhaicin gu bheil sùil aca ann an gàrraidhean-togail BiFab. Tha BiFab ann an rianachd agus tha Riaghaltas na h-Alba a' toirt airgid dhan luchd-rianachd airson àireamh den luchd-obrach a chumail aig an dà ghàrradh ann am Fìobha ged a chaidh gàrradh Àranais ann an Leòdhas a dhùnadh. Tha e coltach gum bi deireadh an Fhaoillich ann, air a char as tràithe, mas bi fios le cinnt dè thachras dha na gàrraidhean.