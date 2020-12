Banachdach

Thèid prògram banachdaich Choròna-bhìorais na Rìoghachd Aonaichte a leudachadh gu mòr an dèidh do bhanachdach Oxford AstraZeneca cead fhaighinn. Dh'òrdaich Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte dòsan gu leòr airson 50m duine. Tha dùil gun tòisichear ga toirt seachad Diluain seo tighinn. Ao-coltach ri banachdach Pfizer BioNtech, tha a' bhanachdach seo an ìre mhath saor, agus furasta a stòradh agus a thoirt seachad.

Brexit

Thòisich buill Phàrlamaid Westminster a' deasbad aonta mhalairt Bhoris Johnson leis an EU air thoiseach air bhòt feasgar. Thuirt am Prìomhaire gur e rèite eachdraidheil a bh' ann do cheist Bhrexit. Tha dùil gum faigh an t-aonta taic leis gu bheil na Tòraidhean agus cuid de bhuill Làbarach a' dol a bhòtadh air a shon. Ach tha dùil gun cuir buill-phàrlamaid Albannach an aghaidh an aonta mhalairt ann am bhòt ann an Holyrood feasgar. Chaidh Pàrlamaid na h-Alba ath-ghairm cuideachd airson beachdachadh air an aonta. Thathas a' tuigsinn gur e tòraidhean na h-Alba an aon fheadhainn a chuireas taic ris. Thuirt am Prìomh Mhinistear Nicola Sturgeon gun robh an t-aonta "millteach".

Leòdhas

Dh'innis NHS nan Eilean Siar gun deach cùis den Choròna-bhìoras a dhearbhadh ann an Leòdhas an-dè, agus gu bheil iad a' dèanamh dheth gun tàining e bho thìr-mòr. Chuir iad ann an cuimhne dhaoine gu bheil na h-Eileanan a-nis ann an Ìre 3, agus nach bu chòir do dhaoine a bhith a' siubhal a-mach 's a-steach dhan sgìre ach airson adhbharan riatanach. Dh'iarr iad air daoine a bhith air am faiceall, 's iad a' togail aire air mar a tha am bhìoras air sgaoileadh ann an Sealtainn bho chionn ghoirid.

Mòd Ionadail Inbhir Nis

Cha tèid Mòd Ionadail Inbhir Nis a chumail an ath-bhliadhna. Bha dùil gum biodh am Mòd ann anns an Ògmhios, ach a dh'aindeoin adhartais le banachdach airson Covid-19, tha Meur Inbhir Nis den Chomunn Ghàidhealach a' faireachdainn nach bi e comasach do dh'fharpaisich an t-ullachadh àbhaisteach a dhèanamh anns na mìosan ro làimh. Thuirt iad gu bheil iad an dòchas tachartas air choireigin a chur air dòigh gus a' Ghàidhlig agus ceòl Gàidhealach a thaisbeanadh.

An Ruis

Chuir an Ruis casg air barrachd oifigearan Breatannach bho bhith a' dol dhan dùthaich mar fhreagairt air na smachd-bhannan a chuir an Rìoghachd Aonaichte orra an dèidh dhan fhear-iomairt dhùbhlannach Alexei Navalny a bhith air a phuinnseanachadh. Thuirt Mosgo gun robh na peanasan "neo-chàirdeach agus mì-chuideachail".