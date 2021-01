Alba

Tha Prìomh Mhinistear na h-Alba a' cumail chòmhraidhean leis a' Chaibineat aice madainn an-diugh agus iad a' deasbad dè eile a bu chòir dhaibh a dhèanamh airson smachd fhaighinn air mar a tha an àireamh de chùisean de Chovid-19 ag èirigh air feadh na dùthcha. Tha dùil gum bruidhinn Nicola Sturgeon anns a' Phàrlamaid feasgar an-diugh. Tha mòran bruidhinn air a bhith ann mu sgoiltean na dùthcha agus an tèid am fosgladh meadhan na mìos mar a thathar a' sùileachadh an-dràsta.

Sasainn

Agus tha Rùnaire na Slàinte ann an Sasainn, Matt Hancock, air rabhadh a thoirt gum faodadh gun tèid na sgìrean a tha fhathast fo riaghailtean Ìre 3 ann an Sasainn gluasad gu Ìre 4. Thuirt e gun robh am bhìoras a' sgapadh nas luaithe ann an cuid de na sgìrean sin na ann an sgìre sam bith eile. Thuirt e cuideachd gun robh e air leth iomagaineach mu strèana ùr eile den bhìoras a chaidh fhaighinn ann an Afraga a Deas.

Banachdach

Fhuair fireannach, 82, a' chiad dòs de bhanachdach Oxford/AstraZeneca aig Ospadal Churchill ann an Oxford madainn an-diugh. Tha còrr air leth mhillean dòs aig an NHS airson an roinn air feadh na Rìoghachd Aonaichte air fad.

Gleann Sìthe

Chaochail fireannach agus chaidh dithis chloinne a sgèith dhan ospadal ann an Glaschu an dèidh tubaist-rathaid air an A93 aig Spideal Ghleann Sìthe feasgar an-dè. Bhàsaich am fireannach, a bha 23, aig làrach na tubaiste. Chan eil fhios aig an ìre seo ciamar a tha a' chlann, aois 7 agus 5. Cha robh an dràibhear idir air an droch leòn.

Trump

Tha luchd-poilitigs Deamocratach anns na Stàitean Aonaichte air càineadh a dhèanamh air Dòmhnall Trump an dèidh dha nochdadh gun robh e air fònadh a dh'iarraidh air oifigear taghaidh buil na bhòta ann an Georgia atharrachadh air a' mhìos a chaidh seachad. Thuirt an Seanadair Dick Durban gun robh Mgr Trump "buileach às a chiall" agus "cunnartach". Dh'fhàg Iar-Cheann-Suidhe Taghte na dùthcha, Kamala Harris, air Mgr Trump gun robh e a' dèanamh mì-fheum de a dhreuchd.

Na Margaidhean

Tha prìs nan earrainnean ann an Lunnainn air èirigh air a' chiad là de mhalairt bho thàinig Brexit. Tha am FTSE suas cha mhòr 3% aig an ìre seo.

Ladbrokes

Tha a' chompanaidh mhòr MGM air tagradh a dhèanamh gus a' chompanaidh leis a bheil Ladbrokes is Coral a cheannach. Tha iad a' measadh luach na companaidh aig còrr air £8bn. Tha gu toiseach na h-ath-mhìos a-nis aig MGM gus tagradh foirmeil a dhèanamh.