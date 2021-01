Trump

Gheall an Ceann-Suidhe Trump gluasad sìtheil gu ceann-suidhe ùr air an 20mh là den mhìos seo, a dh'aindeoin an fhòirneirt a rinn mìltean de luchd-taic aige aig togalach a' Chapitol ann an Washington an-raoir, agus iad a' cur an aghaidh taghadh Joe Biden. Chaill ceathrar am beatha san fhòirneart. Loisg poilis le gunnaichean air aon bhoireannach, 's tha na h-ùghdarrasan ag ràdh gur e èiginn mheadaigeach a thug bàs dhan triùir eile. Chaidh còrr is 50 duine a chur an grèim. Thàinig briathran Mhgr Trump an dèidh dhan Chòmhdhail dearbhadh gu h-oifigeil gun tèid Mgr Biden a stèidheachadh san dreuchd an ceann cola-deug. Thuirt Mgr Trump a-rithist ge-tà, nach eil e fhathast a' gabhail ri co-dhùnadh an taghaidh.

Tha an Ceann-Suidhe Macron anns na Fhraing am measg nan ceannardan eadar-nàiseanta a chàin na thachair ann an Washington. Thuirt Boris Johnson gur e cùis nàire a th' ann, agus Nicola Sturgeon gun do chuir e uabhas oirre.

Banachdach

Tha ionadan dotairean teaghlaich san Rìoghachd Aonaichte a' faighinn banachdaich Chovid Oxford/AstraZeneca airson a' chiad uair an-diugh. Thèid a' bhanachdach a sgaoileadh gu còrr is 200 ionad air feadh Bhreatainn anns na beagan sheachdainean ri tighinn.

A' Ghàidhealtachd

Thàinig rabhadh bho NHS na Gàidhealtachd mu àrdachadh mòr ann an cùisean a' Choròna-bhìorais air a' Ghàidhealtachd agus ann an Earra-Ghàidheal. Bha 900 cùis dearbhte ann an sgìre a' bhùird slàinte, bhon 21mh là den Dùbhlachd, sin còrr is dhà uimhir de chùisean 's a bh' ann air an dà mhìos ron sin. Thuirt ceannard Comhairle na Gàidhealtachd, Margaret Davidson, gu bheil a h-uile coltas gun do chuir cruinneachaidhean aig Àm na Nollaige 's na Bliadhna Ùire ris na h-àireamhan sin. Tha Poileas Alba a' toirt fiosrachaidh do chomhairlichean na Gàidhealtachd an-diugh mun dòigh anns am bi iadsan a' cur riaghailtean an Lockdown an sàs.

British Gas

Tha luchd-obrach Bhritish Gas air feadh Bhreatainn air stailc an-diugh, agus an t-aonadh, an GMB, a' gearain mun dòigh sa bheil Centrica PLC, dham buin British Gas, a' fastadh agus a' cur luchd-obrach bhuapa. Thuirt Centrica ge-tà, gu bheil planaichean aca airson seirbheisean a chumail ri luchd-cleachdaidh.

Iasg

Tha feadhainn a tha a' cur iasg is maorach gu Tìr-Mòr na h-Eòrpa ag ràdh gu bheil riaghailtean cusbainn ùra a' cur maill orra leis gu bheil sgrùdadh ga dhèanamh air na trèilearan gu lèir a-niste, seach dìreach pàirt beag den luchd. Thuirt Comann Maorach na h-Alba gu bheil obair pàipeir is riaghailtean ùra a' dèanamh maill air gach taobh de Chaolas Shasainn.

Bun-sgoil Steòrnabhaigh

Tha dùil ri fios an-diugh fhathast am bi Bun-sgoil Steòrnabhaigh fosgailte a-màireach do choinn luchd-obrach deatamaich. Tha an sgoil dùinte a-rithist an-diugh 's an togalach ga chàradh an dèidh milleadh a rinn òigridh aig àm saor-làithean na Nollaige. Chaidh a' chlann gu Sgoil MhicNeacail an-diugh a-rithist, mar a rinn iad an-dè.