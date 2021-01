Thàinig car eile san trod mu cò leis a tha Rocabarra às dèidh mar a chaidh stad a chur air sgoth-iasgaich Èireannach bho bhith a' cur na lìon aice san sgìre. Tha an Rìoghachd Aonaichte ag ràdh gun ann leotha-san a tha an t-eilean, ach tha Èirinn ag ràdh nach eil e a buntainn ri duine. Tha am fear-naidheachd poileataigeach, Darren Linc, ag aithris ...