Lockdown na h-Alba

Innsidh Nicola Sturgeon feasgar an-diugh am mair Lockdown na h-Alba nas fhaide na deireadh na mìos. Thuirt am Prìomh Mhinistear an-dè gur e ùine nam bacaidhean a tha fo sgrùdadh aig an Riaghaltas, seach atharrachadh mòr sam bith sna riaghailtean a th' ann an-dràsta. Bheir Ms Sturgeon am fiosrachadh dhan Phàrlamaid aig Holyrood, agus gabhaidh i ceistean an dèidh sin bho na pàrtaidhean eile. Tha dragh air feadhainn de luchd-poilitigs agus dotairean nach eil a' bhanachdach ga sgaoileadh cho luath 's a bu chòir. Thuirt Stiùiriche Clinigeach Nàiseanta na h-Alba, an t-Oll. Jason Leitch, gu bheil prògram na banachdaich an Alba aig an ìre a bu chòir, agus gum faigh feadhainn a tha nas sine na 80 bliadhna de dh'aois a' chiad dòs air a' chola-deug a tha tighinn.

Barraigh

'S e aon chùis ùr de Chovid-19 air a bheil dearbhadh ann am Barraigh a rèir an fhiosrachaidh bho NHS nan Eilean Siar an-raoir, ged a tha iad fhathast a' feitheamh co-dhùnadh bho dheuchainnean eile. Tha sin a' toirt na h-àireimh gu lèir bho thòisich sgapadh Bharraigh gu 40. Tha dearbhadh ann cuideachd air aon chùis eile ann am Beinn nam Fadhla, agus aonan às ùr ann an Leòdhas.

Taic-cosnaidh

Thèid luchd-iomairt dhan chùirt Diardaoin le tagradh mu sgeama taice Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte do dhaoine a tha an ceann a' chosnaidh dhaibh fhèin.Tha luchd-iomairt a' gearain gu bheil an sgeama taice a' dèanamh dìmeas air 70,000 boireannach aig an robh leanabh anns a' cheithir bliadhna mu dheireadh, oir tha suim na taice stèidhichte air na chaidh a chosnadh bho chionn ùine ghoirid.

Bùthainnean

Tha bhòt ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh air molaidhean a chuireadh tuilleadh dìon air feadhainn a tha ag obair ann am bùthainnean. Fon bhile 's e eucoir a bhiodh ann an ionnsaigh, maoidheadh no dìmeas a dhèanamh air luchd-obrach ann am bùth. Tha bùthainnean ag aithris àrdachadh mòr ann an ionnsaighean agus mì-mhodh ri luchd-obrach an-uiridh bho thòisich an Glasadh-sluaigh.

Ceannas nan Làbarach

'S e meadhan-là an-diugh, an ceann uair de thìde, an ceann-ùine airson seasamh airson ceannas a' Phàrtaidh Làbaraich ann an Alba. Cha tàinig air adhart ach dithis aig an ìre seo - Monica Lennon agus Annas Sarwar - airson a dhol an àite Richard Leonard, a dh'fhàg an dreuchd an t-seachdain seo chaidh.