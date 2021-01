Dh'innis Nicola Sturgeon gun tèid riaghailtean Ìre 4 a chur an sàs ann am Barraigh is Bhatarsaigh.

Thig na riaghailtean ùra a-steach aig meadhan-oidhche Dimàirt.

Tha an còrr de na h-Eileanan Siar a' fuireach aig Ìre 3.

Seo Shona NicDhòmhnaill.