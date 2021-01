Ospadail

Tha dotairean ag ràdh gu bheil barrachd euslainteach le Covid ann an ospadail na h-Alba an-dràsta na bha aig àm sam bith bho thòisich am Pandemic. Tha thoill dìon-chùram aig Ospadal na Bàn-righinn Ealasaid ann an Glaschu an còrr. Tha an t-ospadal sin air sealltainn ri àireamh nas motha de dh'euslaintich le Covid na ospadal sam bith eile ann an Alba.

'S dh'iarr NHS na Gàidhealtachd air daoine a bhith nas cùramaiche mun ghalar 's an àireamh as motha fhathast san ospadal leis a' ghalar ann an sgìre a' bhùird slàinte sin.

Figearan

Bidh fiosrachadh aig Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba, John Swinney, an-diugh mu àireamhan na banachdaich. B' fheudar dhan Phrìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, a dhol às àicheadh an-dè gu bheil prògram na banachdaich ann an Alba a' tuiteam air dheireadh air sgìrean eile san Rìoghachd Aonaichte.

Joe Biden

Chuir an Ceann-Suidhe Biden às dha na h-uimhir de phoileasaidhean Dhòmhnaill Trump na chiad là san dreuchd. Ghabh Mgr Biden ballrachd a-rithist dha na Stàitean Aonaichte ann am Buidhinn Slàinte na Cruinne, agus ann an Aonta Gnàth-shìde Pharis.

Tuiltean

Tha ceudan dhaoine sa Chuimrigh agus an ceann an iar-thuath Shasainn a' feitheamh ri tilleadh dhachaigh an dèidh Stoirm Christoph a dh'fhàg tuiltean anns na sgìrean sin. Tha còrr is 200 sgìre le rabhadh air tuiltean fhathast, agus còig dhiubh sin aig an ìre as àirde.

Tosgaire an EU

Tha àimhreit eadar Breatainn agus an t-Aonadh Eòrpach mu Thosgaire an EU ann an Lunnainn. Chaidh an dreuchd sin a stèidheachadh an dèidh Bhrexit, ach tha e coltach gu bheil Breatainn a-niste a' diùltadh làn-chòraichean agus dìon dhioplòmasach do Joao Vale de Almeida mar a th' aig tosgairean à dùthchannan eile.