Tha Cameron Redpath, mac an t-seann chluicheadair Bryan Redpath, ann am buidheann Ghregor Townsend airson farpais nan sia dùthchannan.

Tha Cameron air cluich do sgioba Shasainn fo aois 20 roimhe, agus air a bhith ann an sguad Eddie Jones roimhe cuideachd, ach leis nach d' fhuair e ceap dhaibh, tha saorsa aige fhathast cluich do dh'Alba.

Seo Ailean MacLeòid.