Feumaidh cluicheadaran co-dhùnaidhean a dhèanamh a bheil iad airson leantainn orra ann am ball-coise.

Sin an rabhadh bho àrd-ofigear sgioba Glasgow City is uinneag nan transfers air fosgladh gun gheamaichean air fàire ann an lìog nam ban no ann an lìogan ìosal ann an geama nam fear.

Tha tuilleadh mun t-suidheachadh aig Ruairidh Alastair MacIllFhinnein.