Às dèidh bliadhna caochlaidich far nam beann, tha Andaidh MacLeòid agus am bòrd-sneachda aige a-nis air tilleadh gu bhith treànadh 'son Geamaichean Oilipigeach a' Gheamhraidh.

Tha duilgheadasan mu choinneamh fhathast ge-tà, agus e ag amas air àite am measg sgioba paralympic Bhreatainn aig na geamannan ann an Sìona an ath-bhliadhna.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacIllinnein.