Starmer

Tha ceannard nan Làbarach, Sir Keir Starmer, a' fèin-aonranachadh an dèidh innse dha gun tàinig cuidigein air a bheil Covid-19 faisg air. Thuirt Sir Keir, ann an teachdaireachd air Twitter, nach eil coltas sam bith a' bhìorais air fhèin ach gum bidh e ag obair bhon taigh airson seachdain.

Sgoiltean

Tha 10 sgoiltean ann an Alba a' dol an-sàs ann an sgeama pìleat air deuchainnean Covid am measg na cloinne agus tidsearan. Mairidh an sgeama fad mìos. Tha cead aig tidsearan an-dràsta air deuchainn mu thràth ged nach biodh coltas a' bhìorais orra fhèin. Tha na h-aonaidhean air a bhith ag iarraidh siostam dheuchainnean cunbhalach air feadh nan sgoiltean bho thìll iad gu teagasg lan-ùine anns a Lùnastal an-uiridh.

Neo-eisimeileachd

Thàinig rabhadh bhon t-seann Phrìomh Mhinistear, Gòrdan Brown, gu bheil an Rìoghachd Aonaichte an cunnart "fàiligeadh mar stàit". Thuirt Mgr Brown gun tug èiginn a' choròna-bhìorais am follais astar eadar an Riaghaltas ann an Lunnain agus na roinnean is dùthchannan eile. Bha e a' bruidhinn an dèidh dhan SNP planaichean fhoillseachadh airson referendum eile air neo-eisimeileachd.

Banachdach

Tha an earrann de shluagh na h-Alba a tha eadar 70 agus 79 de dh'aois a' faighinn fiathachadh an-diugh dhan a' chiad dòs de bhanachdaich a' choròna-bhìorais. Ach tha feadhainn a' càineadh Riaghaltas na h-Alba 'son na h-ùine a tha am pròiseas a' toirt. Dh'innis am Prìomh Mhinistear Nicola Sturgeon, gur e mu 40% den a tha nas sine na 80 a' fhuair a' chiad dòs ann an Alba. Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ag ràdh gu bheil am figear sin ann an Sasainn aig 75%.

Arcadia

Tha Asos, a tha a' reic aodaich air-loidhne, ann an còmhraidhean airson a' bhuidheann Arcadia a bh' aig Sir Philip Green a cheannach. Tha Topshop, Topman agus Miss Selfridge am measg na bhuineas do Arcadia ach chan eil cinnt sam bith ann an tèid na togalaichean bùtha aca sin a cheannach. Cheannaich buidheann eile, Boohoo, gnìomhachas Debenhams air £55m. Ach thèid na bùithean aig Debenhams air feadh Bhreatainn a dhùnadh, is tha 15 dhiubh sin ann an Alba.

Bàt-aiseag

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh coinneimh cho luath 's a ghabhas dèanamh le CMAL agus tuilleadh maill air a bhàt-aiseig ùr 'son na seirbheis eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh. Dh'innis Riaghaltas na h-Alba gum bi samhradh 2023 ann a-niste mus bidh am bàta ùr, a tha ga togail aig Gàrradh MhicFhearghais air Chluaidh, deiseil. Thuirt Cathraiche Comataidh Còmhdail na Comhairle, Ùisdean Robasdan, nach eil e na iongnadh gu bheil dàil eile ann ach gu feum iad faighinn a-mach dè is coireach ri sin. Tha a' Chomhairle ag ràdh gu bheil iad amharasach cuideachd carson a dh'fheumas fad trì miosan de threànadh a bhith ann don chriutha mas gluais iad dhan bhàta ùr.