Covid

Tha dòchas ann gun tig cead meidigeach a dh'aithghearr do bhanachdach Covid ùr a tha cha mhòr 90% èifeachdach an aghaidh srèana ùr a' bhìorais. Thuirt a' chompanaidh Novavax gun robh na deuchainnean aca ann am Breatainn fìor shoirbheachail agus gu bheil iad an dòchas gum bi iad ga chur gu feum taobh a-staigh beagan mhìosan. Dh'òrdaich Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte trì fichead millean dòs den bhanachdaich.

AstraZeneca

Tha Ceann-suidhe a' Choimisein Eòrpaich, Ursula von der Leyen, a' cur teagamh ann am beachd na companaidh banachdaich, AstraZeneca, gum feum na factaraidhean aca sa Rìoghachd Aonaichte an druga a thoirt do mhuinntir Bhreatainn an toiseach. Tha e a' failneachadh air an Aonadh Eòrpach gu leòr dhen bhanachdach fhaighinn. Tha Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, a' maoidheadh gum foillsich ise dè uimhir den bhanachdach a th' ann an Alba ged a thuirt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gur e fiosrachadh dìomhair a bhiodh an sin.

Covid anns na h-Eileanan Siar

Thuirt NHS nan Eilean Siar gu bheil an srèana ùr de Chovid-19 air nochdadh am measg nan cùisean den bhìoras anns na h-eileanan. Tha dearbhadh ann a-nis air 12 cùis aig Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh agus a' mhòr chuid dhiubh sin am measg luchd-obrach. Chan eil obair-lannsa a' dol air adhart ach ann an èiginn agus tha an t-ospadal dùinte dhan mhòr-chuid den t-sluagh.

Cameron House

Thèid binn an-diugh air taigh-òsta Cameron House agus air neach-obrach an sin an dèidh teine anns an deach dithis a mharbhadh. Chaill Richard Dyson agus Simon Midgley am beatha san teine san taigh-òsta ri taobh Loch Laomainn anns an Dùbhlachd ann an 2017. Thòisch an teine nuair a chaidh baga anns an robh luath theth fhàgail ann am preasa.

Deuchainnean

Thèid crìoch an-diugh air foillseachadh comhairle do thidsearan a nì measadh air obair sgoile na cloinne nach bi a' gabhail dheuchainnean am bliadhna. Tha Ùghdarras Teisteanais na h-Alba air a bhith a' toirt an fhiosrachaidh sin seachad mean air mhean an t-seachdain seo, ach tha dùil ri eadar-dhealachadh eadar sgoiltean san dòigh san tèid na molaidhean sin a chur an sàs. Feumaidh tidsearan am measadh a thilleadh ro mheadhan an Òg-mhios.