BMA draghail mu bhuaidh Chovid air slàinte dhotairean

Chan eil Riaghaltas na h-Alba air aire gu leòr a thoirt do shlàinte luchd-obrach slàinte a tha a'dèiligeadh ris a' phandemic, a rèir aonadh nan dotairean, am BMA. Thuirt iad gu bheil am bhìoras a tighinn air cus dhotairean is dh'iarr iad airson PPE nas fhearr anns gach suidheachadh far am faodadh euslainteach a bhith a' fulang le Covid. Thuirt Riaghaltas na h-Alba nach eil fianais ann an-drasta a bheireadh orra am poileasaidh a thaobh PPE atharrachadh. Tha Ruairidh MacIomhair ag aithris: