Na h-Eileanan an Iar a' dol gu ìre 4

AITHRIS BHIDEO: Gluaisidh na h-Eileanan an Iar air fad gu ìre a ceithir de bhacaidhean a chorònabhìorais bho mionaid às dèidh meadhan oidhche Disathairne. Choinnich bòrd slàinte na sgìre agus Comhairle nan Eilean Siar ris an riaghaltas is iomagain a fàs mun bhuaidh a dh'fhaodadh an sgapadh às ùra a thoirt air Ospadal nan Eilean ann an Steornabhaigh. Thuirt Àrd Oifigear NHS nan Eilean Siar Gordain Jamieson gun robh an sgìre a nise ann an suidheachadh ur leis gu robh sgapaidhean anns gach pairt dhe na h-eileanan. Tha Domhnall MacLaomainn ag aithris: