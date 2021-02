Chaidh tòiseachadh an-diugh a' toirt banachdach a’ Choròna-bhìorais do dh'fheadhainn a tha nas sine na 70 bliadhna de dh'aois ann an Alba. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gum bu chòir dhan h-uile duine san ath ìre seo den phrògram a’ chiad dhòs fhaighinn ro mheadhan na mìos cho fad 's a gheibh ionadan meadaigeach agus ionadan dotair gu leòr den druga.

Dh'òrdaich Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte 40 muillean dòs eile de bhanachdach Valneva, a thèid a dhèanamh air Taobh Siar Lodainn ma gheibh an druga cead. Tha sin a bharrachd air an 60,000 dòs a chaidh òrdachadh ron seo. Thoisich a’ chompanaidh Fhrangach a' dèanamh na banachdaich aig an fhactaraidh ann am Baile Dhùn Lèibhe le dùil gum faigh iad cead bho na riaghladairean meadaigeach an ceann beagan mhìosan.

Bha dearbhadh ann air còig cùisean ùra den Choròna-bhìoras anns na h-Eileanan an Iar an-dè agus ceithir dhiubh sin co-cheangailte ris an sgaoileadh aig Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh. Tha 23 cuis dearbhte a-niste le ceangal ris an ospadal. Bha 34 cùis ùr dearbhte ann an sgìre NHS na Gàidhealtachd.

Ghabh na feachdan armaichte smachd air dùthaich Myanmar ann an Àisia an dèidh dhaibh an ceannard Aung San Suu Kyi agus buill eile 'a phàrtaidh a chur an grèim. Thuirt stèisean telebhisean an airm gu bheil cumhachd a-niste aig an àrd-chommandair General Min Aung Hlaing agus gum bi staid èiginn ann airson bliadhna. Tha an t-arm ag ràdh gur ann le foill a ghlèidh am pàrtaidh aig Ms Suu Kyi an taghadh an-uiridh.

Cheannaidh ASOS, a bhios a' reic aodaich air lòidhne Topshop, Topman agus Miss Selfridge air faisg air £300m. Cha bhi iad idir a' gabhal thairis na bùithtean a bh' acasan, a' togail ceist mu na mìltean chosnaidhean. Thuirt ASOS gum biodh iad a' toirt leotha mu 300 daoine, a bha an sàs ann an obair dealbhachaidh agus ceannach aig a' bhuidhinn Arcadiat, a chaidh gu rianachd san t-Samhain.