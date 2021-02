Banachdaichean

Tha rannsachadh ùr a' tòiseachadh anns an Rìoghachd Aonaichte a nì dearbhadh air an cur diofar banachdaichean eadar a' chiad dhòs agus an dàrna dòs barrachd dìon air duine bho Chovid-19. Bidh còrr is ochd ceud duine a' gabhail pairt gu saor-thoileach anns na deuchainnean. Chan atharraich am poileasaidh a th' ann an-dràsta - sin aon dòs den aon bhanachdach dà thuras - gus an tig fiosrachadh soilleir às na deuchainnean ùra seo.

Èirinn

Thuirt an Rìoghachd Aonaichte agus an t-Aonadh Eòrpach gu lean còmhraidhean gu dlùth airson fuasgladh fhaighinn dhan droch bhuaidh a tha Brexit a' toirt air malairt gu Èirinn a Tuath. Chaidh stad air sgrùdadh cusbainn an t-seachdain seo air an stuth eadar tìr-mòr Bhreatainn agus Èirinn a Tuath agus dragh ann mu thèarainteachd an dèidh maoidheadh air luchd-obrach ann an seirbheis na cusbainn ann an Èirinn.

An t-iasgach

Tha riochdairean gnìomhachas an iasgaich agus a' mhaoraich ann an Alba a' toirt fianais an-diugh do Phàrlmaid na h-Alba agus Pàrlamaid Westminster mun trioblaid a tha Brexit a' dèanamh dhaibh. Tha tuilleadh obair cusbainn a' dèanamh maill a tha a' fàgail an èisg a' grodadh air na crìochan eadar Breatainn agus an Fhraing. Tha coinneamhan air-loidhne aig a' ghnìomhachas le Comataidh Chùisean na h-Alba ann an Lunnainn agus Comataidh Cultair, Turasachd agus na h-Eòrpa ann an Holyrood.

Joanna Cherry

Tha duine, a tha 30, fo chasaid, fo amharas mu mhaoidheadh air a' bhall-pàrlamaid aig an SNP, Joanna Cherry. Thug Ms Cherry, a' chùis gu aire nam poileas Diluain, an dearbh là sa chaill i a h-àite air being-aghaidh an SNP ann an Westminster.

Sneachda

Tha rabhadh ann air sneachda trom air feadh Alba agus gu h-àraidh air a' Ghàidhealtachd agus Roinn a' Mhonaidh bho mheadhan-oidhche a-nochd. Thuirt Oifis na h-Aimsir gum faodadh cho mòr ri troigh gu leth de shneachda laighe air talamh àrd ron ath-oidhche. Agus tha an sneachda sin a' toirt buaidh an-dràsta air seirbheisean rèile à Dùn Èideann agus Glaschu gu ruige Inbhir Nis. Tha pàirt dhen loidhne dùinte tuath air Peairt eadar Drochaid Charra agus Blàr Athall.