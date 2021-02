Bheir Riaghaltas na h-Alba £4M do Chomhairle na Gàidhealtachd gus seirbheisean a thilleadh do Phort-Adhair Inbhir Ùige.

'S e oidhirp tha seo gus piseach a thoirt air an eaconomaidh ann an ceann a tuath na Gàidhealtachd às dèidh mar a chaidh cur às do na seirbheisean an-uiridh.

Le tuilleadh, seo Eileen NicDhòmhnaill