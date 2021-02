Ailig Salmond

Cha bhi Ailig Salmond a' dol mu choinneimh chomataidh Holyrood a-màireach a tha a' rannsachadh mar a làimhsich Riaghaltas na h-Alba gearainnean na aghaidh. Bha dùil ris an t-seann Phrìomh Mhinistear mu choinneimh na comataidh a-màireach, ach thuirt e nach dèan e sin mura foillsich a' chomataidh a h-uile pàirt den fhianais sgrìobhte a thug e dhaibh. Thuirt tè-labhairt an-diugh nach bi a' choinneamh le Mgr Salmond ann a-màireach. Tha a' chomataidh a' gabhail fianais an-diugh bho àrd-oifigeach an SNP, Peter Murrel.

Banachdach

Thuirt Stiùiriche Clionaigeach Nàiseanta na h-Alba, an t-Oll. Jason Leitch, gu bheil earbsa aige fhathast ann am banachdach AstraZeneca, ged a sheall rannsachadh nach eil i buileach cho èifeachdach an aghaidh strèana a' bhìorais a thàinig à Afraga a Deas. Thuirt Ministear Banachdaich Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, Nadhim Zahawi, gu bheil an sgioba aig Oilthigh Oxford a dhealbh a' bhanachdach sin gu math cinnteach gun cuir i stad air cùisean dona den ghalar.

Cùmhnantan

Tha am Pàrtaidh Làbarach a' fàgail air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gun robh iad a' toirt chùmhnantan do charaidean tron Phandemic. Thuirt an Riaghaltas nach deach riaghailtean sam bith a bhriseadh, agus, ann an èiginn, gun tàinig orra cùmhnantan a chur a-mach ann an cabhaig.

Covid

Chaochail triùir le Covid ann an sgìre NHS na Gàidhealtachd air an deireadh-sheachdain, 's thàinig an galar air 49 duine às ùr. Bha trì cùisean ùra den bhìoras an Uibhist a Tuath an-dè, uile co-cheangailte ris an sgaoileadh ann na Steòrnabhagh.

Pàrtaidhean Mì-laghail

Thàinig e am follais gu bheil làraichean air-loidhne airson àiteachan fuirich air màl gan cur gu feum airson pàrtaidhean mì-laghail anns an Lockdown. Fhuair am BBC ann an Alba sealbh air teachdaireachdan poilis a tha ag innse mun t-seòrsa suidheachaidh ris am feum poilis a bhith a' dèiligeadh. Tha clàradh ann air poilis a' fulang ionnsaigh mar bhìdeadh agus dùirn nuair a tha iad air cruinneachaidhean mì-laghail a chur ma sgaoil.

Na Poilis

Agus tha sgrùdadh a rinn Poileas Alba air mar a dhèilig iad ri cùisean anns a' Phandemic ag ràdh gu bheil a' mhòr-chuid den t-sluagh riaraichte le sin. Ach tha dragh air na Poilis mu àrdachadh ann an eucoir cyber agus fòirneart anns an dachaigh.