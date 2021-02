Leudachadh a' tighinn air teagasg air-loidhne

Tha Fèisean nan Gàidheal a' tabhann chothroman dha luchd-ciùil is eile a dhol an-sàs ann am pròiseact tro bheil leasanan air leithid am bocsa-ciùil, an gìotar, steap-dannsa is dràma Gàidhlig air an cur an àirde air-loidhne tron t-sianal 'FèisTV'.

Ged a chaidh tòiseachadh air a' phròiseact mus do nochd an Coròna-bhìoras, tha leasachadh mòr a-nis a' tighinn air.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid.