Mòran gun uisge ann an Uibhist

Dh'fhàg reòthadh na ceudan dhachannan agus gnìomhachasan ann an Uibhist a Tuath gun uisge madainn an-diugh.

B' fheudar do dhàibhearan deigh a thoirt às a' phìob a tha a' tarraing uisge à Loch Fada chun ionad ghiollachd.

Tha Uisge na h-Alba an dòchas gum bi uisge aig a' chuid mhòr ro dheireadh an là, ach 's dòcha gum bi làithean ann mus till an t-seirbheis chun àbhaist. Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris: