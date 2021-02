Àranais ga ghabhail thairis

Chaidh gàrraidhean togail Àranais ann an Leòdhas agus Methil ann am Fìobha a ghabhail thairis leis a' chompanaidh Bhreatannaich InfraStrata.

Cheannaich a' chompanaidh an dà làraich a-mach à rianachd ann an aonta luach ochd ceud gu leth mìle not.

'S ann leotha a tha gàrradh bhàtaichean Harland an Wolff ann am Beul Feairt agus Appledore ann an Devon.

Tha iad a' gealltainn na ceudan obraichean a chruthachadh, ach thuirt Comhairle nan Eilean Siar gum bi iad a' sireadh barrantais bhuapa gum bi obair agus obraichean aig Gàrradh-togail Àranais seasmhach. Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid: