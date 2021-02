Tha leth-cheud bliadhna ann an-diugh bho chuir an Rìoghachd Aonaichte cùl ris an t-seann airgead.

Cha robh guth tuilleadh air an tasdan 's an leth-chrùn - agus 's e dùbhlan dha-rìribh a bh' ann do mhòran, fàs cleachdte ris an airgead ùr.

Thug Shona Nic a' Phiocair sùil air ais.