Tha dòchas ann gum bi e gu math nas fhasa a dh'aithghearr fo-thiotalan a chur air bhideothan Gàidhlig.

Tha buidheann air am bheil an Gaelic Algorithmic Research Group ag obair air innleachd ùir agus iad a' gabhail comhairle bho luchd-rannsachaidh à Oilthigh Dhùn Èideann 's Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean am measg eile.

Seo Calum MacLeòid.