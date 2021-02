An Lagachadh

Chuir feadhainn ann an gnìomhachas na h-aoigheachd agus turasachd iomairt air bhonn an-raoir 's iad a' gearain gu làidir mu "mhì-chinnt" thuirt iad, ann am plana Nicola Sturgeon airson slighe a-mach à lockdown. Tha iad ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba an 17mnh là den Chèitean ainmeachadh mar là airson taighean-aoigheachd agus taighean-bìdhe fhosgladh a-rithist mar a bhios ann an Sasainn. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gum feum iad a bhith faiceallach ge-tà, air eagal 's gum feumar tilleadh gu lockdown a-rithist.

Ailig Salmond

Tha a' chomataidh aig Holyrood a tha a' rannsachadh mar a làimhsich an Riaghaltas gearainnean mu Ailig Salmond a' coinneachadh gu prìobhaideach an-diugh. Tha iad a' deasbad slighe air adhart dhaibh an dèidh dhan t-seann Phrìomh Mhinistear diùltadh a dhol mun coinneimh an-diugh. Tha luchd-lagha Mhgr Salmond ag ràdh gum biodh e deònach sin a dhèanamh Dihaoine cho fada 's gum faigh iad fuasgladh air an àimhreit mun fhianais sgrìobhte a thug e dhaibh. Rinn Pàrlamaid na h-Alba ath-fhoillseachadh air a' chiad dreach de dh'fhianais Mhgr Salmond an dèidh do dh'Oifis a' Chrùin dragh a thogail mu dheidhinn.

Dachannan-Cùraim

Thèid comhairle fhoillseachadh an-diugh mu bhith a' tadhal air luchd-còmhnaidh ann an dachannan-cùraim. Thuirt Riaghaltas na h-Alba air an deireadh-sheachdain gum faod dithis ainmichte, le èideadh dìon PPE orra, a dhol a chèilidh a-niste air luchd-còmhnaidh. Chaidh comhairle a thoirt orra cuideachd gum bu chòir dhaibh deuchainn Chovid fhaighinn ro làimh.

Buidseat nan Eilean Siar

Thuirt Ceannard Comhairle nan Eilean Siar gum feum iad a bhith gu math faiceallach le am buidseat ged a tha cùisean nas fheàrr na bha dùil. Thuirt Ruairidh MacAoidh nach eil cinnt sam bith ann dè a' bhuaidh a bheir am Pandemic air cùisean an ionmhais aca fhathast. Ghabh a' Chomhairle an-raoir ri buidseat airson na bliadhna-ionmhais ri tighinn, anns nach bi àrdachadh sam bith anns a' Chìs Chomhairle, agus a bheir £800,000 a bharrachd do Bhòrd Amalaichte nan Eilean Siar.