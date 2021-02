Visa gus daoine thàladh dha sgìrean-dùthchail?

Dh'innis buidheann comhairleachaidh do Riaghaltas na h-Alba gum bu chòir visa sonraichte thoirt do dhaoine bho thall-thairis gus an tàladh gu sgìrean san dùthaich far a bheil crìonadh-sluaigh.

Tha iad ag ràdh gun dèanadh rud den t-seòrsa feum mhòr do dh'aitichean leithid na h-Eileanan an Iar.

Ged a tha Comhairle nan Eilean Siar a cuir fàilte air a bheachd seo, dh'innis Ceannard na Comhairle nach eil leithid de mholadh ach pàirt dhen fhuasgladh.

Tha an aithris seo aig Ruairidh Rothach…