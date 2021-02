Iarrtas mu aiseag

Tha iomairt a' dol gus an t-seirbheis aiseig eadar Ceann Loch Chille Chiarain agus Àird Rosain a dhèanamh mar sheirbheis riatanach.

'S ann air an deireadh-sheachdain san t-samhradh a tha i ri faighinn, ach tha iarrtas ann gun rachadh a cleachdadh fad an t-siubhail ri linn 's gun deach innse nach bi fuasgladh ann airson an A83 aig an Rest and Be Thankful airson deich bliadhna. Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich ...