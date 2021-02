Tha eòlaichean ag ràdh gun tug prògram na banachdaich lùghdachadh mòr air an àireimh a tha a' dol dhan ospadal le Coròna-bhìoras. Rinn rannsachadh ann an Alba coimeas eadar na fhuair a’ chiad dòs agus feadhainn nach d'fhuair i. Sheall sin gu bheil, ceithear seachdainnean an dèidh a’ chiad dòs, na banachdaichean a' gearradh a’ choltais gu feum duine a dhol dhan ospadal le Covid suas gu 85% le druga Pfizer agus 94% le banachdaich Oxford/AstraZeneca.

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim, John Swinney, gu bheil e fìor chudromach gun cum pàrantan ri riaghailtean mu mhasgaichean agus astrachadh sòisealta aig geatachan sgoile. Dh'fhosgail sgoiltean-àraich agus a’ chiad thrì bliadhna sa bhun-sgoil ann an Alba an-diugh. Thìll earrann cuideachd den fheadhainn as sine anns an àrd-sgoil.

Thàinig fiosrachadh bho Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte mun na ciad cheumannan ann am fuasgladh an lockdown ann an Sasainn a' tòiseachadh an ceann cola-deug nuair a thilleas clann den a h-uile aois dhan sgoil. Tha na h-aonaidhean teagaisg ag ràdh gur e ceum cunnartach a tha sin, ach chuir Boris Johnson a-mach 'tweet' an-diugh ag ràdh gur ann gu cùramach agus stèidhichte air an fhiosrachadh as ùr a bhios a h-uile dad a nì e. Foillsichidh am prìomhaire am plana gu lèir a-nochd.

Thuirt cathraiche Comataidh na Còmhdhail aig Comhairle nan Eilean Siar nach cur dad seirbhisean aiseig Chaledonian Mhic a’ Bhriuthainn ceart ach bàtaichean ùra. Thuirt Uisdean Robasdan gu bheil na bheachd-san siostam sheirbhisean Chal Mac briste an dèidh dearbhaidh nach bi seirbheis eadar Ùige agus an Tairbeart gu Diciadainn, air a' char as tràithe, agus an Hebrides ga toirt air falbh gu seirbheisean an Òbain. Chan eil bàta aig Cal Mac a thèid na h-àite oir tha an Isle of Lewis agus an Clansman air dheireadh a' tilleadh às an doc.