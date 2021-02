Tha banachdach a' chorona-bhìorais air a bhith èifeachdach ann a bhith a' dìon dhaoine bho bhith fàs gu math tinn leis a' bhìoras - a rèir rannsachaidh ùir.

Sheall an rannsachadh le Buidheann Slàinte a' Phobaill an Alba gun tàinig lùghdachadh mòr air na dh'fheumadh cobhair ospadail sa cheathramh seachdainn as dèidh dhaibh a' chiad dòs fhaighinn.

Tha Shona Nic a'Phiocair ag aithris.