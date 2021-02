Prionnsabal ùr UHI a' toirt prìomhachais dhan Ghàidhlig

Tha mòran againn air fàs cleachte ri a bhith ag obair aig astar.

Agus abair astar a tha sin do phrionnsabal ùr Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean.

Thòisich an t-Oll. Todd Walker anns an dreuchd air a' mhìos seo agus a dh'aindeoin 's gu bheil e stèidhichte an-dràsda air taobh thall an t-saoghail, tha e ag ràdh gu bheil a' Ghàidhlig am measg a phrìomh amasan.

Tha an aithris seo aig Calum MacLeòid.