Tha Urras Coimhearnsachd a' Chaoil agus Loch Aillse a' sireadh bheachdan bho mhuinntir an àite mu na rudan as motha a bu mhiann leotha fhaicinn anns an sgìre. Tha an t-urras air ceisteachan a' sgaoileadh agus iad airson 's gun tèid an tilleadh thuca ro 21mh den Mhàrt. Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid.