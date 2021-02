Tha còrr air 200 air cur an aghaidh phlanaichean gus loidsichean làithean-saora a stèidheachadh air a' Bhràigh os cionn Ulapul. Chur iad uile teachdaireachdan air làrach-lìn Chomhairle na Gàidhealtachd agus iad air ceistean a thogail mu thrafaig air an rathad lùbach gu ruige an làraich, agus mun bhuaidh air an t-sealladh os cionn a' bhaile. Tha an aithris seo aig Nicole Webber.