Gnè Bhraisil

Tha oidhirpean a' leantainn gus lorg fhaighinn air neach anns an Rìoghachd Aonaichte air a bheil seòrsa nas gabhaltaiche den Choròna-bhìoras a nochd an toiseach ann am Braisil. Tha fios gu bheil sin a-niste air sianar san dùthaich - triùir an Obar Dheathain 's triùir ann an Sasainn, ach le aon duine dhiubh sin ann an Sasainn gun an aithneachadh. Chaidh an neach fo dheuchainn air an 12na no an 13mh là den Ghearran, ach cha robh am fiosrachadh gu lèir aca air a lìonadh air an deuchainn mar a bha còir. Tha an còignear eile uile air a bhith gan cumail fhèin air leth a rèir an lagha.

Dachaighean-Cùraim

Bho an-diugh tha cothrom a bharrachd aig daoine air a bhith a' tadhal air luchd-còmhnaidh ann an dachaighean-cùraim na h-Alba. Tha riaghailtean teann ann fhathast ge-tà, airson iadsan a dhìon bhon Choròna-bhìoras. Tha an stiùireadh ùr bho Riaghaltas na h-Alba a' moladh gum biodh cothrom aig daoine ann an dachaighean-cùraim a bhith a' faighinn chèilidhean dà uair san t-seachdain, ach nach biodh ach aon neach a' cèilidh orra aig àm sam bith.

Afraga

Tha daoine ann an Gàna 's anns a' Chosta Ìbhiridh air taobh siar Afraga a' faighinn bhanachdaichean bhon Choròna-bhìoras an-diugh. Tha seo mar thoiseach-tòiseachaidh air banachdaichean a thoirt seachad fo sgeama Covax nan Dùthchannan Aonaichte. Tha sin a' feuchainn ri dèanamh cinnteach gu bheil dùthchannan nas bochda le cothrom air banachdaichean a cheart cho marth ri dùthchannan beartach. Tha iad air a bhith ag iarraidh air na dùthchannan beartach tuilleadh de na dòsaichean a bharrachd na tha a dhìth aca a thoirt seachad do dhùthchannan eile.

John Swinney

Togaidh na Tòraidhean ann am Pàrlamaid na h-Alba bhòt de chion-earbsa an aghaidh an Leas-Phrìomh Mhinistear, John Swinney, mura bi esan deònach an-diugh comhairle laghail a fhuair an Riaghaltas mu chùis chonnspaideach Ailig Salmond fhoillseachadh. Tha buill de Phàrlamaid na h-Alba air bhòtadh dà thuras airson a' chomhairle fhaicinn. Ach tha ministearan ag ràdh gu bheil e na chleachdadh laghail stèidhichte nach bi a leithid ga fhoillseachadh ann. Dhearbh ceannard ùr nan Làbarach, Anas Sarwar, an-diugh gun cuireadh a phàrtaidh-san taic ri bhòt de chion-earbsa ann am Mgr Swinney mura biodh na pàipearan gam foillseachadh.

Ultrasound

Chaidh a dhearbhadh gun urrainn sgrùdadh ultrasound a chleachdadh airson lorg fhaighinn air pìosan aillse anns an eanchainn a dh'fhaodadh a bhith air am fàgail às dèidh obair-lannsa air cnap-aillse an sin. Tha na h-eòlaichean a rinn an rannsachadh aig Institiùid airson Rannsachaidh Aillse ag ràdh gur dòcha gun cuidich seo le bhith a' dèanamh cinnteach nach bi aillse a' tilleadh air euslaintich, le bhith a' dèanamh cinnteach gun tèid barrachd dheth a thoirt a-mach àsta fo lannsa sa chiad dhol-a-mach.