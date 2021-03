'WalkHighlands' a' brosnachadh tadhal air eileanan

Leudaich a' bhuidheann WalkHighlands na seirbheisean aca bho shlighean coiseachd gu eileanan, mar phàirt dhan iomairt aca airson luchd-turais a' sgaoileadh air feadh Alba.

Tha iad air màpa eadar-ghnìomhach a' chur air doigh far an urrainn do dhaoine na h-eileanan air an do thadhal iad a chlàradh, dìreach coltach ri "Munro bagging".

Tha dràghan ann ge-tà gum bi seo a' brosnachadh tuilleadh sa chòrr luchd-turais gu àiteachean iomallach gun bùn strùctar freagarrach.

Tha Nicole Webber ag aithris.