Tha obair air an loidhne-uisge ùr gu ruige Tolastadh an Leòdhas air rudan uabhasach fhèin inntinneach a thoirt am follais.

Tha arc-eòlaichean air a bhith a' rannsachadh làraich ann an Griais airson grunnan sheachdainnean a-nis.

Am measg na chaidh a lorg thuige seo, tha airgead bho na meadhan-aoisean agus comharran gu leòr eile cuideachd.

Tha an aithris seo aig Ruairidh Rothach.