Buidseat

Tha e coltach gu bheil Rùnaire an Ionmhais, Ceit Fhoirbeis, glè fhaisg air aonta fhaighinn dhan bhuidseat aice. 'S e tuigse a' BhBC gu bheil i air gabhail ri rudan a tha am Pàrtaidh Uaine ag iarraidh a thaobh pàigheadh sa roinn phoblaich, leudachadh air biadh an asgaidh anns na sgoiltean agus faochadh bho faradh air seirbheisean bus. Tha dòchas aig an riaghaltas cuideachd air taic bho na Lib Deamaich. Bidh bhòt dheireannach air a' bhuidseat aig Holyrood a-màireach agus feum aig an SNP, mar bhuidheann gun mhòr chuid, air taic bho aon phàrtaidh eile air a' char as lugha.

An Teaghlach Rìoghail

Cha tuirt Lùchairt Bhuckingham dad fhathast mun agallamh a thug Diùc agus Bana-Dhiùc Shussex do dh'Oprah Winfrey, a chaidh a-mach air telebhisean anns na Stàitean Aonaichte a-raoir. Thuirt a' Bhana-Dhiùc, san agallamh, gun do smaoinich i air làmh a chur na beatha fhèin leis cho mì-thoilichte 's bha i còmhla ris an Teaghach Rìoghail agus dh'fhag am Prionnsa Harry air athair nach freagradh e fòn bhuaithe. Agus thuirt Meghan gun do dh'fhaighnich aon bhall den teaghlach, nach do dh'ainmich i, dè cho dorcha sa bhiodh craiceann a' ghille bhig aca.

Rangers

Thuirt poilis gun deach 28 duine a chur an grèim an dèidh do luchd-taic Rangers cruinneachadh nam mìltean ann an Glaschu an-dè an dèidh dhan sgioba tiotal a' phrìomh lìog a ghlèidheadh. Chruinnich daoine ann an diofar sgìrean den bhaile a dh'aindeoin rabhadh gum faodadh iad coròna-bhìoras a sgaoileadh. Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gum faodadh na rinn iad buaidh a thoirt air togail an lockdown.

Covid anns na h-Eileanan Siar

Thuirt NHS nan Eilean Siar gu bheil còrr is 80 duine gan cumail fhèin air leth le sgaoileadh às ùr den choròna-bhìoras ann an Leòdhas agus anns na Hearadh. Tha mòran de sheirbheisean bus nan sgìrean sin dheth an-diugh a-rithist. Chuir aon chùis den bhìoras am measg criutha an Loch Seaforth maill cuideachd air an t-seirbheis aiseig eadar Steòrnabhagh agus Ulapul, ach tha i sin air ais dhan chlàr-ama àbhaisteach a-rithist.

Banachdach

Tha figearan ùra a' cur taic ris a' bheachd gu bheil sluagh na Rìoghachd Aonaichte as fhìor a' cur earbsa ann am banachdach a' choròna-bhìorais. Tha Oifis nan Staitistig Nàiseanta ag ràdh gun tuirt 91% de dh'inbhich gun gabhadh iad a' bhanachdach. 'S iad inbhich òga agus inbhich dhubha as motha air a bheil dragh mun bhanachdach.