Tha an-diugh a' còmharrachadh 25 bliadhna bho ionnsaigh Dhùn Bhlàthain, anns an deach sia sgoilearan deug agus an tidsear aca, Gwen Mayor, a mharbhadh ann am bun-sgoil a' bhaile.

B' e seo an ionnsaigh ghunna a bu mhiosa ann an eachdraidh Bhreatainn - is na thachartas a chuir uamhas air an dùthaich air fad.

Tha an aithris seo aig Niall Bartlett.