Tha barrachd is barrachd dhaoine a' taghadh uisge-beatha - chan ann airson òl - ach airson airgead a dhèanamh.

Tha botail àraid neo tearc a' fàs nas luachmhoire na fìon, pìosan ealain, no fiùs daoimeanan - air aon index a bhios a' tomhais an leithid.

Ach saoil an e rud tha seo a tha a' dol a mhaireachdainn? Tha am fear-naidheachd againn Darren Linc air a a' rùrach am measg nam botal ...